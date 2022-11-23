У середу, 23 листопада, у Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. У КМДА повідомили про те, що є потрапляння до одного з об'єктів інфраструктури столиці.

Про це повідомляють очевидці.

За інформацією місцевих жителів, кілька вибухів пролунало на правому березі столиці.

Крім того, місцеві Telegram-канали пишуть, що вибухи також чути на лівому березі. Після чого почалися перебої з електроенергією.