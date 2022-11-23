У Києві пролунали вибухи: фото наслідків [ Редагувати ]
У середу, 23 листопада, у Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. У КМДА повідомили про те, що є потрапляння до одного з об'єктів інфраструктури столиці.
Про це повідомляють очевидці.
За інформацією місцевих жителів, кілька вибухів пролунало на правому березі столиці.
Крім того, місцеві Telegram-канали пишуть, що вибухи також чути на лівому березі. Після чого почалися перебої з електроенергією.
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