Ворог атакує енергетичні об’єкти: в ОП розповіли про ракетні удари [ Редагувати ]
У середу, 23 листопада, ворог продовжує атакувати енергетичні об’єкти. Про це заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
Маємо підтвердження влучань по об’єктах критичної інфраструктури в кількох областях.У Вишгороді на Київщині є влучання в житловий будинок. Ми робимо все можливе, щоб люди мали доступ до електроенергії, а наші фахівці мали змогу полагодити енергетичну інфраструктуру.
Залишайтеся в укриттях, небезпека не минула!
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