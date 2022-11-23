У Львові відновили подачу світла, води та тепла [ Редагувати ]
Джерело: УНІАН
На вечір 23 листопада у Львові відновили подачу електроенергії.
Про це повідомляє в Telegram міський голова Андрій Садовий.
"Львів уже зі світлом. Але у місті є планові відключення, тому деякі будинки можуть бути без електрики. Також відновили подачу води та тепла", - зазначив він.
За його словами, працюють усі міські служби.
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