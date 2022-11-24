Втрати окупантів: Генштаб назвав нові дані [ Редагувати ]
З початку повномасштабної війни росія втратила вже 85 720 своїх військових. Українські захисники за останню добу знищили ще 310 окупантів. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 24 листопада орієнтовно склали:
- особового складу - близько 85720 (+310) осіб ліквідовано,
- танків - 2898 (+1) од,
- бойових броньованих машин - 5837 (+7) од,
- артилерійських систем - 1889 (+2) од,
- РСЗВ - 395 (+0) од,
- засоби ППО - 209 (+0) од,
- літаків - 278 (+0) од,
- гелікоптерів - 261 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1547 (+10),
- крилаті ракети - 531 (+51),
- кораблі/катери - 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4400 (+4) од,
- спеціальна техніка - 161 (+0).
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