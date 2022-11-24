На Херсонщині окупанти створили 9 катівень, знайдено тіла 432 вбитих цивільних - генпрокурор [ Редагувати ]
На звільнених територіях Херсонщини російські окупанти створили щонайменше дев’ять катівень, знайдено понад 400 тіл убитих катами цивільних українців. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив генеральний прокурор Андрій Костін, передає "Інтерфакс".
За даними Офісу генпрокурора, підтверджено наявність дев’яти катівень на звільненій території Херсонської області. Також виявлено тіла 432 цивільних, які були вбиті.
На території звільненої Херсонщини працюють 12 спільних прокурорсько-слідчих груп. Працюють і сапери.
Залишається багато територій та будівель замінованих. Також є мінометні обстріли з боку агресора.
Стіни однієї з катівень
Нагадаємо, що окупанти вивозили тіла загиблих російських військових на місцеве звалище у Херсоні та спалювали.
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