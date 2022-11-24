З російського полону врятували 50 українських воїнів (відео) [ Редагувати ]
У результаті чергового обміну Україна змогла повернути з російського полону 50 своїх захисників. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
З полону рашистів витягнули 20 нацгвардійців, 12 хлопців з ВМС, 10 бійців ЗСУ, 6 - ДПСУ, 2 з ТРО. Серед них двоє офіцерів і 48 рядових та сержантів.
Важливо, що нам вдалося повернути 19 оборонців Маріуполя, 12 з яких були евакуйовані з "Азовсталі", а також 15 полонених з ЧАЕС та 7 з острова Зміїний.
Продовжуємо працювати над звільненням з полону всіх наших людей. Дякую за роботу Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими.
Варто зазначити, що у листопаді значно пришвидшився обмін військовополоненими з росією. 3-го листопада з полону повернули 107 українських захисників, 5-го - 19 прикордонників, а 11-го - ще 45 військових.
Напередодні, 23 листопада, стало відомо, що з російського полону врятували 36 українців.
по темі
З російського полону повернули 36 українців. Серед звільнених - хлопці, які захищали Маріуполь, були на "Азовсталі, а також нацгвардійці, що були взяті у полон на ЧАЕС у перші дні вторгнення
З російського полону визволені троє військовослужбовців окремого батальйону морської піхоти ВМС України. Звільненим військовослужбовцям була надана першочергова медична та психологічна допомога
Українським полоненим зарахують до страхового стажу весь час, впродовж якого вони були позбавлені особистої свободи. Про це повідомляє Пенсійний фонд
Вони вже понад півроку живуть у повній невідомості.
12 квітня вона та десятки інших бійців вийшли з металургійного комбінату імені Ілліча у Маріуполі. Дівчину звільнили місяць тому і ось нарешті вона обійняла рідних. А нашій знімальній групі розповіла - про що тепер мріє.
Міноборони України звернулося до російських військових, які залишилися в Херсоні. Ще один шанс, зокрема, для частково мобілізованих росіян - програма "Хочу Жити".