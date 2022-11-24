У результаті чергового обміну Україна змогла повернути з російського полону 50 своїх захисників. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.



З полону рашистів витягнули 20 нацгвардійців, 12 хлопців з ВМС, 10 бійців ЗСУ, 6 - ДПСУ, 2 з ТРО. Серед них двоє офіцерів і 48 рядових та сержантів.

Важливо, що нам вдалося повернути 19 оборонців Маріуполя, 12 з яких були евакуйовані з "Азовсталі", а також 15 полонених з ЧАЕС та 7 з острова Зміїний.

Продовжуємо працювати над звільненням з полону всіх наших людей. Дякую за роботу Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими.

Варто зазначити, що у листопаді значно пришвидшився обмін військовополоненими з росією. 3-го листопада з полону повернули 107 українських захисників, 5-го - 19 прикордонників, а 11-го - ще 45 військових.

Напередодні, 23 листопада, стало відомо, що з російського полону врятували 36 українців.