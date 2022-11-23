З російського полону врятували 36 українців (відео) [ Редагувати ]
У результаті чергового обміну Україна змогла повернути з російського полону 36 людей - одного цивільного і 35 військових. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Серед звільнених - хлопці, які захищали Маріуполь, були на "Азовсталі, а також нацгвардійці, що були взяті у полон на ЧАЕС у перші дні вторгнення.
Загалом вдалося звільнити 22 нацгвардійців, 8 прикордонників, 4 бійців ВМС, одного хлопця із ЗСУ. У звільненого цивільного, на жаль, була ампутована нога.
Варто зазначити, що у листопаді значно пришвидшився обмін військовополоненими з росією. 3-го листопада з полону повернули 107 українських захисників, 5-го - 19 прикордонників, а 11-го - ще 45 військових.
по темі
З російського полону вдалося повернути 107 українських захисників - 6 офіцерів, 101 рядового та сержанта. 74 бійця захищали "Азовсталь".
З російського полону визволені троє військовослужбовців окремого батальйону морської піхоти ВМС України. Звільненим військовослужбовцям була надана першочергова медична та психологічна допомога
Українським полоненим зарахують до страхового стажу весь час, впродовж якого вони були позбавлені особистої свободи. Про це повідомляє Пенсійний фонд
12 квітня вона та десятки інших бійців вийшли з металургійного комбінату імені Ілліча у Маріуполі. Дівчину звільнили місяць тому і ось нарешті вона обійняла рідних. А нашій знімальній групі розповіла - про що тепер мріє.
Міноборони України звернулося до російських військових, які залишилися в Херсоні. Ще один шанс, зокрема, для частково мобілізованих росіян - програма "Хочу Жити".