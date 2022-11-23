У результаті чергового обміну Україна змогла повернути з російського полону 36 людей - одного цивільного і 35 військових. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Серед звільнених - хлопці, які захищали Маріуполь, були на "Азовсталі, а також нацгвардійці, що були взяті у полон на ЧАЕС у перші дні вторгнення.



Загалом вдалося звільнити 22 нацгвардійців, 8 прикордонників, 4 бійців ВМС, одного хлопця із ЗСУ. У звільненого цивільного, на жаль, була ампутована нога.

Варто зазначити, що у листопаді значно пришвидшився обмін військовополоненими з росією. 3-го листопада з полону повернули 107 українських захисників, 5-го - 19 прикордонників, а 11-го - ще 45 військових.