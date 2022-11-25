Не вистачає електроенергії для тролейбусів і трамваїв

Три чверті осель у Львові та області досі без світла. Решта людей отримують послугу по черзі. У пріоритеті - школи та лікарні. Як живуть львів'яни після ракетних ударів - розповість Христина Гашенко.

Вісім годин без світла. Так сьогодні живуть мешканці одного з районів Львова. Найважче тим, у кого вдома немає газової плити.

Мар'яна, жителька Львова:

Ми йдемо в магазин, купуємо їжу і так спасаємося рятуємся, до батьків ідемо в інший район, там у них газ, якось так виходимо з ситуації.

Не вистачає електроенергії для тролейбусів і трамваїв. Лише 20 відсотків електротранспорту курсує за маршрутами. Щоб люди могли дістатися роботи - в місті додатково ходять автобуси.

Надія Петрівна, жителька Львова:

Тролейбусів немає, а що маємо робити, ідемо автобусом. Добре що автобуси є, трохи переповнені, але може бути.

Центральне опалення, холодну та гарячу воду львів'яни мають. А ось із мобільним зв'язком та інтернетом - виникають труднощі.

Володимир Чейнікало, житель Львова:

Воно показує то є зв'язок, то немає. Тільки що із жінкою розмовляв, то нормально було, а десь пів години назад не було зв'язку.

У місті не працює більшість світлофорів. Увімкнено лише 20 відсотків. Найважче проїхати перехрестями, розповідають водії.

Михайло, водій:

Немає регуліровщиків. Тому що бічні вулиці, які виїжджають на головні виїхати практично не можуть, тому що всі ідуть, як на головні.

Школи та дитсадки діють у звичному режимі. У місті працюють лікарні, аптеки та продуктові магазини. Навіть у пізній час - не закриваються заклади, де встановлено генератори.

Якщо світла не буде більш як 24 години - у місті буде запроваджено інший режим роботи, запевняють посадовці. Також комунальники розгорнули у Львові 18 пунктів обігріву.

Ірина Маруняк, заступник міського голови Львова:

Друга черга буде, буде тоді коли не буде електропостачання впродовж 24 годин і ми будемо відкривати ще додатково 192 пункти обігріву. Вони повністю готові, вони обладнані дизель-генераторами і вони обладнанні всім необхідним, щоб люди могли перебувати.

Та попри складну ситуацію з електропостачанням львів'яни готові перечекати труднощі.

Катерина, жителька Львова: