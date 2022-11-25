Три чверті осель у Львові та області досі без світла [ Редагувати ]
Три чверті осель у Львові та області досі без світла. Решта людей отримують послугу по черзі. У пріоритеті - школи та лікарні. Як живуть львів'яни після ракетних ударів - розповість Христина Гашенко.
Вісім годин без світла. Так сьогодні живуть мешканці одного з районів Львова. Найважче тим, у кого вдома немає газової плити.
Мар'яна, жителька Львова:
Ми йдемо в магазин, купуємо їжу і так спасаємося рятуємся, до батьків ідемо в інший район, там у них газ, якось так виходимо з ситуації.
Не вистачає електроенергії для тролейбусів і трамваїв. Лише 20 відсотків електротранспорту курсує за маршрутами. Щоб люди могли дістатися роботи - в місті додатково ходять автобуси.
Надія Петрівна, жителька Львова:
Тролейбусів немає, а що маємо робити, ідемо автобусом. Добре що автобуси є, трохи переповнені, але може бути.
Центральне опалення, холодну та гарячу воду львів'яни мають. А ось із мобільним зв'язком та інтернетом - виникають труднощі.
Володимир Чейнікало, житель Львова:
Воно показує то є зв'язок, то немає. Тільки що із жінкою розмовляв, то нормально було, а десь пів години назад не було зв'язку.
У місті не працює більшість світлофорів. Увімкнено лише 20 відсотків. Найважче проїхати перехрестями, розповідають водії.
Михайло, водій:
Немає регуліровщиків. Тому що бічні вулиці, які виїжджають на головні виїхати практично не можуть, тому що всі ідуть, як на головні.
Школи та дитсадки діють у звичному режимі. У місті працюють лікарні, аптеки та продуктові магазини. Навіть у пізній час - не закриваються заклади, де встановлено генератори.
Якщо світла не буде більш як 24 години - у місті буде запроваджено інший режим роботи, запевняють посадовці. Також комунальники розгорнули у Львові 18 пунктів обігріву.
Ірина Маруняк, заступник міського голови Львова:
Друга черга буде, буде тоді коли не буде електропостачання впродовж 24 годин і ми будемо відкривати ще додатково 192 пункти обігріву. Вони повністю готові, вони обладнані дизель-генераторами і вони обладнанні всім необхідним, щоб люди могли перебувати.
Та попри складну ситуацію з електропостачанням львів'яни готові перечекати труднощі.
Катерина, жителька Львова:
Головне, щоб наші хлопці добре себе там почували, щоб зима швидше закінчилася, щоб не була такою лютою, а ми переживемо, ми тут в мирі, всі живі, здорові, а решту переживемо.
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