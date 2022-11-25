РФ веде "героїчну" боротьбу з ГЕС та ТЕЦ - Данілов [ Редагувати ]
Джерело: Укринформ
"Друга трансформаторна армія" веде "героїчну" боротьбу з ГЕС та ТЕЦ, але Україна переможе і на цьому енергетичному фронті. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
"Друга трансформаторна армія" – тепер офіційно про росармію, яка щодня веде "героїчну" боротьбу з українськими ГЕС та ТЕЦ. Ці покидьки вже намагалися позбавити нас пального, а світ – зерна. Впораємося і з цим енергетичним фронтом. Все буде Україна!", - йдеться у повідомленні.
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