У суботу вранці, 26 листопада, російські війська, застосувавши артилерію, завдали кілька ударів по Куп'янську Харківської області. Внаслідок обстрілів є постраждалий. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram.

Вже вранці окупанти знову завдали артилерійських ударів по Куп'янську. Попередньо один постраждалий. Деталі уточнюються.

Крім того, Синєгубов розповів, що протягом доби окупанти завдавали ракетних та артилерійських ударів по прикордонних районах області.

Так, після опівночі внаслідок ударів по Куп'янську виникли пожежі 6 гаражів. Постраждалих, на щастя, немає.