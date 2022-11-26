росія перетворила день пам’яті на день терору: Зеленський про обстріли окупантів [ Редагувати ]
Сьогодні ворог завдав ракетного удару по приватному сектору у Дніпрі, обстрілював Донецьку області та південь України. росія перетворила День пам'яті жертв голодоморів на день терору.
"Окупанти обов'язково відповідатимуть за все це. І ми виженемо їх з нашої землі", - заявив президент України Володимир Зеленський.
Зеленський додав, що росіяни вдень завдали ракетного удару по Дніпропетровській області, а саме по приватному сектору. Також глава держави заявив, що загарбники обстрілювали територію Донецької області, Херсон та інші регіони.
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