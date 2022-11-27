Російські морпіхи зазнали значних втрат під Вугледаром - британська розвідка [ Редагувати ]
росія перекинула морських піхотинців на Вугледарський напрямок - і вони зазнали значних втрат. Про це повідомляється у новому звіті розвідки Великої Британії.
У районі Вугледара та Павлівки впродовж останніх двох тижнів точилися інтенсивні бої, хоча просування жодної зі сторін майже не було.
Україна та росія відправили до цього сектору значні сили, водночас російські морпіхи зазнали великих втрат.
Британці прогнозують, що запеклі бої у цьому районі триватимуть, адже у росії вважають, що він може стати плацдармом для наступу на північ для повного захоплення Донецької області. Однак армія рф навряд чи може зосередити сили для якісного прориву.
Нагадаємо, за даними Генштабу, ЗСУ ліквідували ще 600 окупантів за минулу добу.
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