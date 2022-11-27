"Вантажні російські літаки активно літають до Китаю": у ЗМІ назвали причину [ Редагувати ]
Майже щодня вантажні літаки рф "Ан-124" літають до Китаю. Про це повідомляє Defence Express.
Їхні пункти призначення - міста, де розташовані оборонні підприємства. За інформацією видання, за тиждень вантажні літаки рф здійснили близько 10 рейсів.
Вони не завжди включають транспондер, що ускладнює їхнє відстеження.
При цьому в Defense Express зазначають, що літаки літають до Чженчжоу та Урумчі, які є потужними логістичними та промисловими центрами.
Портал також додає, що у китайських соцмережах звернули увагу на візити російських вантажних літаків. У мережі з'явилося відео з аеропорту Чженчжоу, автор якого стверджував, що літаки забрали "військову допомогу - екіпірування, бронежилети, шоломи, одяг і не тільки".
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