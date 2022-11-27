Скількі біженців з України у Європі: в ООН назвали кількість [ Редагувати ]
У країнах Європи кількість громадян України, зареєстрованих як біженці, сягнула понад 4,75 мільйона людей. Про це свідчать дані Агентства у справах біженців ООН.
Статистичні дані складаються переважно на основі даних, наданих місцевою владою європейських держав. У цьому випадку йдеться про дані станом на 22 листопада - інформація оновлюється щотижня середами.
Серед країн ЄС найбільше біженців з України у Польщі. На другому та третьому місцях за кількістю займають Німеччина та Чехія.
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