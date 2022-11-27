З'явилися ознаки, що російські окупанти готуються залишити Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі. Але говорити про те, що вони йдуть з ЗАЕС, зарано. Про це в ефірі національного телемарафону заявив президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

В останні тижні ми отримуємо фактично інформацію , що з’явилися ознаки того, що вони, можливо, збираються покинути ЗАЕС. По-перше, дуже багато стало з’являтися публікацій у російській пресі про те, що ЗАЕС, можливо, варто би залишити, можливо, її варто передати МАГАТЕ під контроль. Таке, знаєте, враження, що вони збирають валізи і що вони крадуть все, що можуть знайти.

Але говорити, що російські військові вже зараз залишають українську атомну станцію, зараз зарано, зауважив Котін.

​Нагадаємо, що з 4 березня 2022 року Запорізька АЕС станція перебуває під контролем російських загарбників. Російські війська періодично обстрілюють станцію. Під час одного з обстрілів бойовий елемент ракети впав за 400 метрів від енергоблоку АЕС.