З'явилися ознаки, що окупанти можуть залишити Запорізьку АЕС - президент "Енергоатома" [ Редагувати ]
З'явилися ознаки, що російські окупанти готуються залишити Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі. Але говорити про те, що вони йдуть з ЗАЕС, зарано. Про це в ефірі національного телемарафону заявив президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.
В останні тижні ми отримуємо фактично інформацію , що з’явилися ознаки того, що вони, можливо, збираються покинути ЗАЕС.
По-перше, дуже багато стало з’являтися публікацій у російській пресі про те, що ЗАЕС, можливо, варто би залишити, можливо, її варто передати МАГАТЕ під контроль. Таке, знаєте, враження, що вони збирають валізи і що вони крадуть все, що можуть знайти.
Але говорити, що російські військові вже зараз залишають українську атомну станцію, зараз зарано, зауважив Котін.
Нагадаємо, що з 4 березня 2022 року Запорізька АЕС станція перебуває під контролем російських загарбників. Російські війська періодично обстрілюють станцію. Під час одного з обстрілів бойовий елемент ракети впав за 400 метрів від енергоблоку АЕС.
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