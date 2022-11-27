Окупанти не зможуть утримати Запорізьку АЕС, оскільки їхня лінія оборони поступово відсувається до кордонів росії. Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в прямому ефірі телеканалу FREEДОМ.

Військовослужбовці рф підуть із Запорізької АЕС, оскільки їхня лінія оборони поступово відсувається до кордонів рф. Адже коли росія захопила Крим і всі міжнародні представництва махнули рукою і сказали: "Ну, гаразд", то тепер така історія не пройде.

Він наголосив, що весь світ на відкритому рівні заявляє, що "росатом" не має жодної юридичної сили над ЗАЕС, ця станція виключно українська.