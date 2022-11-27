"Окупанти не зможуть утримати Запорізьку АЕС" - Подоляк [ Редагувати ]
Окупанти не зможуть утримати Запорізьку АЕС, оскільки їхня лінія оборони поступово відсувається до кордонів росії. Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в прямому ефірі телеканалу FREEДОМ.
Військовослужбовці рф підуть із Запорізької АЕС, оскільки їхня лінія оборони поступово відсувається до кордонів рф. Адже коли росія захопила Крим і всі міжнародні представництва махнули рукою і сказали: "Ну, гаразд", то тепер така історія не пройде.
Він наголосив, що весь світ на відкритому рівні заявляє, що "росатом" не має жодної юридичної сили над ЗАЕС, ця станція виключно українська.
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