У Швеції назвали єдиний спосіб завершення війни росії проти України [ Редагувати ]
Швеція готова й надалі підтримувати Україну у війні. росія повинна зазнати поразку, аби конфлікт нарешті закінчився.
Про це сказав міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем в інтерв'ю для LRT.
За словами міністра, останній пакет військової допомоги Швеції для України став дорожче за сукупну вартість усіх попередніх. Він відзначив, що його країна планує й надалі допомагати нашим воїнам, оскільки вони за усіх спиняють агресію росії.
"Лише завдавши їй (росії, - ред.) поразки у війні ми зможемо забезпечити мирне і стабільне майбутнє. Територіальна цілісність України має бути відновлена. А для цього останнє слово має бути за українською владою. Але єдине, що може завершити цей конфлікт - це військова поразка росії", - заявив Більстрем.
Міністр зауважив, що поразка України була б сигналом для всіх авторитарних країн, що війна, хоч й застарілий, однак можливий спосіб досягнення політичних цілей.
"Це було б абсолютно неприйнятно. Швеція - дуже миролюбна країна. Але ми вміємо розпізнати війни, у яких необхідно перемогти", - наголосив міністр.
по темі
росія виключає посередництво Ватикану у переговорах з Україною про завершення війни, бо нібито це неможливо через позицію Києва
Україна протягом двох годин в тестовому режимі імпортувала електроенергію з Румунії
Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача
Окупанти не зможуть утримати Запорізьку АЕС, оскільки їхня лінія оборони поступово відсувається до кордонів росії
У рф готують нові ракетні удари по території України, і поки у неї є ракети, вона не заспокоїться