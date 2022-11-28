Потяг Київ – Херсон з 1 грудня курсуватиме за оновленим графіком [ Редагувати ]
З 1 грудня потяг за маршрутом Київ-Херсон курсуватиме за оновленим зручним графіком.
"Укрзалізниця" робить розклад руху поїзда №102/101 Київ – Херсон зручнішим для херсонців, про це повідомляється у Telegram-каналі "УЗ".
З 1 грудня поїзд відправлятиметься до Києва в світлу пору доби – о 15:27, прибуваючи все так же на світанку до перших рейсів кільцевої електрички.
Зазначається також, що квитки за оновленим графіком вже у продажу на сайті, у чат-боті та у застосунку.
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