У Дніпрі триває ліквідація наслідків ракетного удару, який ворог завдав 26 листопада. Російський снаряд поцілив у житловий сектор. Руйнувань зазнали будинки в радіусі кількох кварталів. Постраждало 13 людей. Усі подробиці далі.

Это был дом 2-этажный, красивый. 15 лет мы его строили.

Один російський снаряд за мить зруйнував будинок Владислава. Тут вже нічого не відновити. Згоріло - усе. В момент ракетного удару вдома була дружина, - вона дивом залишилася живою. Зараз у лікарні.

Владислав, власник зруйнованого будинку:

Начала вылазить в окно, взорвался бак, ее оторвало, кинуло. Ну вообщем это тройное чудо. Когда она вышла с комнаты, дальней от взрыва с той стороны дома уже не было. Было небо и все горело. Это не рассказать словами. Ну и все, а мы живы, а эта сволочь ... росийская, падло. Гореть ей в аду.

Головне, говорить Владислав, усі залишилися живими. А будинок збудують новий - на зло ворогові й завдяки не байдужим. Вже третю добу у дворі розбирають завали.

О це у нас тут був зелений уголок, це зала. Тут детская, санузел, було як мансарда, ближче до Европы. То було любиме місце жінки, воно там все лягло. Бог відвів. За 15 хвилин всі роз'їхались. Теща була внизу.

Олексій показує, що залишилося від будинку після ракетного удару - майже повністю зруйнований другий поверх. Вистояла лише одна стіна.

Подивіться вниз, якби не цей будинок, то тут було б те саме. Мій будинок взяв усе на себе. Точне не ПВО і точне не С-300, що розказують. Прилетіло дуже щось таке серйозне.

Третю добу тут і вдень, і вночі розбирають завали та рятують вцілілі речі. Чоловік каже, до морозів та снігопадів потрібно хоча б законсервувати будинок.

Олексій, власник зруйнованого будинку:

Окна на перший поверх і другий закрить, щоб не протикало, і законсервувати треба ж якось жить. В мене теща. Будинок на двох господарів. На першому теща 73 роки. Хоча б її запустити, а ми вже якось поскитаємось. Ні ми руки не опустили, так що нас не переможешь і не залякаєшь.

Витримка та оптимізм власників зруйнованих будинків просто вражає. Вони ремонтують та відбудовують, те що намагався зруйнувати ворог.

Олена Мендалюк, кореспондентка:

Найбільше постраждав житловий сектор. Станом на зараз відомо, щонайменше про 30 зруйнованих будинків. Від епіцентру вибуху, у найближчі кілька десятків кілометрів жодного військового об'єкту. Тож як ми бачимо мета російської армії було нанести удар саме по мирному населенню.

Поруч з понівеченими будинками міжнародні організації облаштовують свої мобільні пункти.

Роздають ковдри та збирають данні для надання фінансової допомоги на відновлення.

Окна все повылетали, крышу повело, потолок обвалился, без окнон полностью... потолки в трещинах.

Володимир наче ребус збирає паркан своїх родичів. Допомагає оговтатися після ракетного удару.

Шифер, франтом вчера меняли, франтон взрывной волной выбило, Окно выбило, вот сейчас люди ставят. Забор поломало взрывной волной.

Вибухова хвиля докотилася до багатоповерхівок. За попередніми даними понівечено 15 будинків. У міськраді вже замовили понад 30 металопластикових вікон. Заміні підлягає більше сотні квадратних метрів дахів.

Олександр Степаненко, головний інженер комунального підприємства:

Покрівля вже теж заміри зроблені. Зараз йде кошторисна документація. Будуть проведені відновлювальні роботи по заміні покрівлі. Зараз покрівля шиферна та металева. Буде робитися металева, профіль металочерепиця.

Лише за попередніми підрахунками, містянам завдано збитків майже на мільйон гривень. Цю суму обіцяють виділити з міського бюджету.

Борис Філатов, міський голова Дніпра:

Дуже прошу звертайтесь до своїх райдержадміністрацій. Є відповідний протокол міської влади. Ми пішли шляхом монетизації цих виплат, а людина вже після отримання грошей сама вирішить що вона буде робити самостійно.

В результаті ракетних ударів по Дніпру 26 листопада, загинула одна людина, поранені ще 13 місцевих жителів, з них троє досі у лікарні.