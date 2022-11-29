Енергетики обіцяють докладати усіх зусиль, аби відключення електроенергії у Києві тривали не більше 4 годин для кожної групи споживачів. Про це повідомляє ДТЕК.

ДТЕК повідомляє, що у столиці застосовуються стабілізаційні відключення світла за графіками.

При цьому за даними Yasno у Києві досі тривають екстрені відключення електроенергії.