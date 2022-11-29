В Україні зріс дефіцит електроенегрії до 30%

В Україні дефіцит потужності збільшився до 30%. Про це повідомила Національна енергетична компанія "Укренерго".

Зростання дефіциту потужності викликане аварійним відключенням блоків на декількох електростанціях, які відбулися у понеділок зранку, а також подальшим зростанням споживанням через погіршення погодних умов.

Наголошуємо, що загальний дефіцит в енергосистемі - це наслідок семи хвиль ракетних ударів росіян по енергетичній інфраструктурі країни.

"Укренерго" доводить до операторів систем розподілу (обленерго) ліміти споживання по кожній області, перевищувати які не можна. Графіки відключень складають та безпосередньо застосовують обленерго. При цьому обмеження мають застосовуватися рівномірно між споживачами.

Нагадаємо, 15 листопада російська армія завдала наймасовішого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України. Рашисти випустили 96 крилатих ракет, 75 збила українська ППО.