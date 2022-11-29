Дефіцит електроенергії в Україні зріс до 30% - "Укренерго" [ Редагувати ]
В Україні дефіцит потужності збільшився до 30%. Про це повідомила Національна енергетична компанія "Укренерго".
Зростання дефіциту потужності викликане аварійним відключенням блоків на декількох електростанціях, які відбулися у понеділок зранку, а також подальшим зростанням споживанням через погіршення погодних умов.
Наголошуємо, що загальний дефіцит в енергосистемі - це наслідок семи хвиль ракетних ударів росіян по енергетичній інфраструктурі країни.
"Укренерго" доводить до операторів систем розподілу (обленерго) ліміти споживання по кожній області, перевищувати які не можна. Графіки відключень складають та безпосередньо застосовують обленерго. При цьому обмеження мають застосовуватися рівномірно між споживачами.
Нагадаємо, 15 листопада російська армія завдала наймасовішого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України. Рашисти випустили 96 крилатих ракет, 75 збила українська ППО.
по темі
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім закликав українців зробити запас води та зарядити павербанки, оскільки є загроза нових ракетних ударів з боку росії. Очільник Миколаївщини записав відповідне відеозвернення
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) щойно доправило до України понад 1000 електрогенераторів, які допоможуть лікарням, школам, рятувальним службам, державним установам і надавачам послуг продовжувати свою діяльність під час війни
Атомні електростанції України можуть почати працювати ввечері 24 листопада. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко
На Рівненській, Південноукраїнській і Хмельницькій АЕС спрацював аварійний захист, всі енергоблоки відключені
Звісно, панікувати не треба. Але необхідно бути готовим до будь-якого сценарію. Тож що варто знати? Інструкція з боротьби із темрявою - від нашої Ніни Коломієць.