Світлану Лободу не будуть включати до списку небажаних осіб Литви [ Редагувати ]
Українську співачку Світлану Лободу не будуть включати до списку небажаних осіб Литви, оскільки для цього немає юридичних підстав. Про це заявила речниця глави МЗС Литви Пауліна Левіцкайте.
Детальний аналіз фактів показав, що правової підстави чи об'єктивних даних, які б вказували на можливість включення Лободи до списку небажаних у Литві осіб, не виявлено.
25 листопада Левіцкайте повідомляла, що співачку внесуть до списку персон нон грата за підсумками консультацій з українською стороною.
Раніше міністр культури Литви Сімонас Кайріс назвав "незрозумілою" позицію Лободи щодо роосійської агресії проти України. Тоді глава Мінкульту закликав представників шоу-бізнесу Литви скасовувати концерти співачки в країні за прикладом Латвії, де було зірвано кілька її виступів.
Після початку російського вторгнення Світлана Лобода виїхала до Латвії. Співачка неодноразово засуджувала російську агресію проти України.
В інтерв'ю Катерині Гордєєвій вона розповіла, що розірвала ділові відносини з рф після 24 лютого та скасувала гастрольний тур. Вона запевнила, що більше не проводитиме концертів у росії. При цьому співачка продовжує співати пісні російською мовою.
У квітні "Известия" опублікували список українських громадян, яким заборонений в'їзд до росії на 50 років. До переліку потрапила Світлана Лобода, а також низка інших діячів культури, у тому числі співаки Андрій Данилко (Вєрка Сердючка), Святослав Вакарчук (Океан Ельзи), Олексій Потапенко та Анастасія Каменських ("Потап і Настя").
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