Светлана Лобода впервые с начала войны озвучила позицию по отношению к стране-агрессору (видео) [ Редактировать ]
Украинская певица Светлана Лобода, проживающая и выступавшая в России, впервые внятно прокомментировала российскую агрессию против Украины, назвав то, что происходит - вторжением и войной. Певица опубликовала пост в Telegram и выложила атмосферный видеоролик.
Сегодня ровно месяц, как это страшное слово "война" вошло в нашу жизнь, в жизнь каждого украинца. Сегодня ровно месяц, как российские войска вторглись на территорию Украины.
Тысячи убитых, ни в чем невинных людей, десятки тысяч раненых. Разрушены наши родные города и жизни, погибло ужасающее количество детей. Это не дурной сон и не сценарий в жанре антиутопии - это реальность, с которой невозможно смириться.
Таким образом звезда впервые публично назвала РФ страной-агрессором. И призналась, что ее близкие находятся в Украине под Киевом
Мои родственники, папа, бабушка, до сих пор под Киевом в селе. Наш родной Ирпень разрушен. Пишу и слёзы невозможно остановить. Самым большим физическим злом является смерть...
Ранее певица с 13 млн подписчиков в Instagram, значительная часть которых россияне, умалчивала о том, кто именно напал на Украину. Лишь призывала остановить войну. За что и попала в список артистов, поддерживающих или умалчивающих войну.
Напомним, что Рада предложила президенту Зеленскому лишить ее и ряд других исполнителей званий и наград.
по теме
Российский музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич жестко высказался о военной кампании в Украине, затеянной Владимиром Путиным
Президент США Джо Байден не считает, что Украине, возможно, придется уступить россии часть своей территории для того, чтобы остановить войну. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в Брюсселе после саммита НАТО
На оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Черниговской и Сумской областей российские оккупанты изымают из библиотек и уничтожают украинскую литературу и учебники истории. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства оборона Украины
Соединенные Штаты "ответят", если россия применит химическое оружие в Украине. По его словам, ответ будет зависеть от масштабов российского применения этого вида оружия. Об этом заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции в Брюсселе
НАТО потребовало от россии объявить немедленное перемирие в войне с Украиной и продемонстрировать серьезное отношение к переговорам с украинской властью. Об этом говорится в заявлении, которое было принято на экстренном саммите НАТО сегодня