Украинская певица Светлана Лобода, проживающая и выступавшая в России, впервые внятно прокомментировала российскую агрессию против Украины, назвав то, что происходит - вторжением и войной. Певица опубликовала пост в Telegram и выложила атмосферный видеоролик.

Сегодня ровно месяц, как это страшное слово "война" вошло в нашу жизнь, в жизнь каждого украинца. Сегодня ровно месяц, как российские войска вторглись на территорию Украины. Тысячи убитых, ни в чем невинных людей, десятки тысяч раненых. Разрушены наши родные города и жизни, погибло ужасающее количество детей. Это не дурной сон и не сценарий в жанре антиутопии - это реальность, с которой невозможно смириться.

Таким образом звезда впервые публично назвала РФ страной-агрессором. И призналась, что ее близкие находятся в Украине под Киевом

Мои родственники, папа, бабушка, до сих пор под Киевом в селе. Наш родной Ирпень разрушен. Пишу и слёзы невозможно остановить. Самым большим физическим злом является смерть...

Ранее певица с 13 млн подписчиков в Instagram, значительная часть которых россияне, умалчивала о том, кто именно напал на Украину. Лишь призывала остановить войну. За что и попала в список артистов, поддерживающих или умалчивающих войну.

Напомним, что Рада предложила президенту Зеленскому лишить ее и ряд других исполнителей званий и наград.