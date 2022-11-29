МАГАТЕ посилить присутність на всіх АЕС України - Гроссі [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Міжнародне агентство з атомної енергії вирішило посилити свою присутність на всіх атомних електростанціях в Україні на тлі російських обстрілів.
Про це повідомляє гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у Twitter.
Він розповів, що провів розмову з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, під час якої було обговорено питання термінового створення зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС, що знаходиться під контролем російських окупантів.
"Я також підтвердив, що МАГАТЕ посилить свою присутність на всіх АЕС України для захисту її енергетичної інфраструктури", - наголосив Гроссі.
по темі
Німеччина готова підтримати ембарго з 1 січня та замінити російську нафту по трубопроводу "Дружба"
Президенту рф володимиру путіну не вдасться використати зиму як зброю, щоб поставити Україну на коліна
Президентка Угорщини Каталін Новак під час візиту до Києва заявила, що відповідальність президента рф володимира путіна за війну проти України очевидна
"Друга трансформаторна армія" веде "героїчну" боротьбу з ГЕС та ТЕЦ, але Україна переможе і на цьому енергетичному фронті
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 25 листопада, провів телефонну розмову з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн