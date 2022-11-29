Міжнародне агентство з атомної енергії вирішило посилити свою присутність на всіх атомних електростанціях в Україні на тлі російських обстрілів.

Про це повідомляє гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у Twitter.

Він розповів, що провів розмову з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, під час якої було обговорено питання термінового створення зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС, що знаходиться під контролем російських окупантів.

"Я також підтвердив, що МАГАТЕ посилить свою присутність на всіх АЕС України для захисту її енергетичної інфраструктури", - наголосив Гроссі.