В Алтайському краї дітей відправляють на дистанційне навчання - в школі надто холодно.

Бавовна на Пермський ТЕС. У російському місті загорілася тепло-електроцентраль. Причина - невідома. Однак подібні аварії в різних куточках рф виникають усе частіше і без ударів по енергетичній інфраструктурі. Країна, що десятки років продає газ за кордон - не може зігріти своїх жителів. Рвуться труби, а десь, як у Пермі, палають ТЕС та котельні. Добірка останніх найгучніших випадків - далі.

Поставлять ничего не будем, как я сказал. Вне рамок контрактов. Ничего навязано делать не будем. И нам останется только одно, только одно. Как в известной русской сказке приговаривать: "Мерзни, мерзни, волчий хвост".

Такої долі країнам Європи бажав російський президент восени - за відмову грітися російським газом. Але вийшло усе навпаки - мерзнуть хвости у росіян.

Вот.. вещи у нас всегда теплые всегда наготове. Ребенку брючки с начесом, потому что холодно, чтобы не замерзал ребенок, свитер - дома он всегда одевается.

Такі проблеми виникають у жителів російської глибинки по всій території. Туди не падають ворожі ракети, там немає тотального блекауту, але люди все одно мерзнуть. Засмітилася бойлерна або прорвало теплотрасу, а десь господарює звичайне недбальство.

Дом трещит, жители мерзнут. Ещё одна Пермская трёхэтажка терпит бедствие в Ордженикидзовском районе.

У цьому будинку холод у квартири пускає тріщина в стіні, яку кілька років не можуть усунути. А в Нижньогородській області до котельні дісталася бавовна. Два п'яних кочегари підірвали теплову установку - стіну винесло - і ракети не треба.

В котельной поселка Пижма Тоншаевского района произошел хлопок пара. В результате чего пострадали два кочегара, один из них доставлен в районную больницу. Установлено, что оба пострадавших находились в состоянии алкогольного опьянения.

Кочегари погрілися так, що без тепла залишилися майже два десятки житлових будинків та дитячий садочок - це приблизно тисяча мешканців.

Как не приедешь - там постоянно или бухие, или.. Нам диспетчера говорят - у них что-то сломалось. Сломалось? Там приезжаешь, а там обязательно бухие. Мы ж специально ходили.

В Алтайському краї дітей відправляють на дистанційне навчання - в школі надто холодно.

Иней на окнах. Температура видите? Восемь градусов тепла.

І це з увімкненими обігрівачами. Таке покращання в сільський навчальний заклад прийшло після.. ремонту. Кілька років тому в котельні замінили обладнання, а в класах - батареї.

Сделайте так, чтобы тепло было, чтобы дети в школу ходили. Они не хотят идти в школу, потому что дубак. Заходишь з улицы 30 градусов, сюда заходишь - плюс пять. Это нельзя так!

Ще один клопіт - прориви на теплотрасах. Що міцніші морози - то більше на росії таких аварій. Днями магістральний теплопровід вийшов з ладу в місті Абакан. Третина жителів лишилися без гарячої води та опалення. Кілька діб мерзли мешканці Кіровського району Санкт-Петербурга - так само через аварійні роботи. А в місті Івановому погрітися можна було просто на вулиці - теплотрасу прорвало на дорожнє полотно. Фонтан гарячої води бив на 15 метрів угору.

Это уже не первый раз в этом районе постоянно с трубой проблема, периодически и электричество выключали, и отопление. Не больно это нравится, если честно.

У місті Кирилів Вологодської області взагалі не можуть відремонтувати котельні. Причина - збій у постачанні обладнання. Російські труби сковує не лише мороз, а й західні санкції. Ще навесні Євросоюз ввів обмеження в енергетичній галузі. Непереливки не лише споживачам, які не можуть купити якісний німецький чи італійський газовий котел. Під питанням ремонт нових парогазових ТЕС у росії, адже постачати для них компоненти з Європи заборонено. Щоправда, навряд чи зледеніння підданих турбує кремлівського диктатора.