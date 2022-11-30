Після масових обстрілів рф України та її енергетичної інфраструктури багато хто купує генератори. Але чи такі вони безпечні, і що потрібно знати під час їх використання розповів заслужений педіатр та професор Євген Комаровський.

Комаровський повідомив, що лікування від отруєння чадним газом від генераторів практично немає. Щодня повідомляється про пожежі та отруєння від генераторів.

Його не можна накривати в жодному разі, а люди це роблять тому, що вони дуже гучно працюють. Так чинити категорично не можна.

"А люди реально хворіють, помирають уже десятками. А тих, хто просто отруївся та не помер, про них не повідомляють", - сказав Комаровський.

За словами лікаря, необхідно встановлювати датчики чадного газу в будинку, вони зараз не зникли з продажу та не подорожчали.

"Для нас, як і раніше, профілактика – це не наше", - зазначив медик.

Комаровський наголосив, що українці забувають про правила безпеки у користуванні генераторів.

Чадний газ виділяється при використанні двигунів внутрішнього горіння в автомобілях, під час роботи дров'яних, газових, вугільних печей, від портативних бензинових генераторів, від камінів, від вугільних грилів, від газових нагрівачів води та гасових обігрівачів.

Чадний газ у кровоносній системі людини з'єднується з гемоглобіном. Кров втрачає здатність переносити кисень до тканин і організм швидко відчуває його нестачу.

Від обсягу концентрації його в повітрі та часі, протягом якого людина вдихає чадний газ, залежить ступінь отруєння та симптоматика.

Симптоми отруєння: