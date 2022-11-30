Люди помирають десятками: Комаровський попередив про небезпеку генераторів [ Редагувати ]
Після масових обстрілів рф України та її енергетичної інфраструктури багато хто купує генератори. Але чи такі вони безпечні, і що потрібно знати під час їх використання розповів заслужений педіатр та професор Євген Комаровський.
Комаровський повідомив, що лікування від отруєння чадним газом від генераторів практично немає. Щодня повідомляється про пожежі та отруєння від генераторів.
Його не можна накривати в жодному разі, а люди це роблять тому, що вони дуже гучно працюють. Так чинити категорично не можна.
"А люди реально хворіють, помирають уже десятками. А тих, хто просто отруївся та не помер, про них не повідомляють", - сказав Комаровський.
За словами лікаря, необхідно встановлювати датчики чадного газу в будинку, вони зараз не зникли з продажу та не подорожчали.
"Для нас, як і раніше, профілактика – це не наше", - зазначив медик.
Комаровський наголосив, що українці забувають про правила безпеки у користуванні генераторів.
Чадний газ виділяється при використанні двигунів внутрішнього горіння в автомобілях, під час роботи дров'яних, газових, вугільних печей, від портативних бензинових генераторів, від камінів, від вугільних грилів, від газових нагрівачів води та гасових обігрівачів.
Чадний газ у кровоносній системі людини з'єднується з гемоглобіном. Кров втрачає здатність переносити кисень до тканин і організм швидко відчуває його нестачу.
Від обсягу концентрації його в повітрі та часі, протягом якого людина вдихає чадний газ, залежить ступінь отруєння та симптоматика.
Симптоми отруєння:
- Головний біль
- Нудота
- Прискорене дихання
- Слабкість, сильне почуття втоми
- Сплутаність свідомості
- Запаморочення і непритомність
по темі
Як розпізнати вибухівку та убезпечити себе? Дивіться у нашій рубриці "Маєш знати, як вижити", яку підготував наш воєнкор Станіслав Кухарчук.
З 1 грудня в Україні мешканців країни очікує ряд змін. Так, вже у наступному місяці піднімуть прожитковий мінімум та пенсії
Україна веде переговори з союзниками про передачу систем протиповітряної оборони Patriot. Діалог зрушив з мертвої точки
Російські окупанти почали створення на тимчасово окупованих територіях власної "судової системи" для "легалізації" репресій і злочинів
Певно, ще ніколи волонтерський рух в Україні не був таким розвиненим. Тих, хто готовий безкоштовно працювати на перемогу, лік йде на десятки тисяч!