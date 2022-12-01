Аргентина, Польща, Франція та Австралія вийшли у плей-оф ЧС-2022 [ Редагувати ]
Збірні Аргентини та Польщі вийшли у плей-оф чемпіонату світу-2022 від групи С. Переможцем групи стала Аргентина, а Польща випередила Мексику завдяки кращій різниці м'ячів.
Зустріч збірних Аргентини та Польщі у рамках чемпіонату світу з футболу у Катарі завершилася перемогою аргентинської команди - 2:0.
На 46-й хвилині зустрічі рахунок відкрив півзахисник збірної Аргентини Алексіс Макаллістер. Ще один гол забив півзахисник Едсон Альварес (67 хвилина).
В іншому матчі квартету збірна Мексики перемогла команду Саудівської Аравії - 2:1.
Перший гол у матчі на 47-й хвилині забив нападник мексиканської команди Енрі Мартін. На 52-й хвилині зустрічі голом відзначився півзахисник Луїс Чавес. Третій гол у грі забив нападник збірної Саудівської Аравії Салем Аль-Давсарі (90+5).
За підсумками третього туру групового етапу Аргентина посіла перше місце у групі C (6 очок), Польща знаходиться на другому місці (4). На третьому та четвертому - Мексика (4) та Саудівська Аравія (3).
Таким чином, збірна Аргентини та Польща виходить до 1/8 фіналу турніру.
У групі D збірна Франція програла команді Тунісу з рахунком 0:1, але вийшла у play-off турніру з 1-го місця завдяки різниці забитих та пропущених м'ячів.
Єдиний гол у матчі на 58-й хвилині забив нападник збірної Тунісу Вахбі Хазрі. На 98-й хвилині Антуан Грізманн зрівняв рахунок, але суддя Меттью Конджер скасував гол після перегляду VAR через офсайд.
Матч Австралії та Данії, двох інших команд групи D, завершився перемогою збірної Австралії з рахунком 1:0. Таким чином з 2-го місця у групі D у play-off вийшла команда Австралії - вперше за 16 років.
Єдиний гол у зустрічі відзначився австралійський футболіст Меттью Лекі (60-та хвилина).
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