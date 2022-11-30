Нідерланди та Сенегал вийшли у плей-оф Чемпіонату світу з футболу від групи А. Нідерландці у вирішальному турі здолали Катар з рахунком 2:0. Перший гол на 26-й хвилині забив Гакпо, другий - Классен (49).

У другому матчі групи сенегальці перемогли Еквадор (2:1) - головного опонента за вихід у плей-оф. Перший гол у матчі з пенальті забив півзахисник Сенегалу Ісмаїла Сарр на 43-й хвилині. Рахунок зрівняв Кайседо (67). Знову вивів Сенегал уперед Кулібалі (70).

Також у плей-оф ЧС-2022 від групи B вийшли Англія та США. У вирішальних матчах англійці обіграли уельсців (3:0), а американці - іранців (1:0).

У збірній Англії два голи у матчі забив Маркус Решфорд, на 50-й та 68-й хвилині. Філ Фоден вніс м'яч у ворота на 51-й хвилині.

Перший та єдиний гол у матчі США - Іран на 38-й хвилині забив футболіст американської команди Крістіан Пулішич.

За підсумками матчів у групі В сформувалися перші пари 1/8 фіналу на чемпіонаті світу-2022. Нідерланди зіграють проти США, а Англія - проти Сенегалу. Матчі відбудуться 3 та 4 грудня відповідно.