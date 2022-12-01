Погода в Україні сьогодні, 1 грудня буде вітряною та морозною. У північних областях вночі до -14, подекуди прогнозують шквали.

За даними синоптиків, сьогодні в країні хмарно з проясненнями, без опадів. У західних та північних областях на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер східного напрямку, 5-10 м/с, на сході країни, а місцями пориви вітру сягатимуть до 15-20 м/с. Найморознішою ніч буде на півночі, а от в Криму прогнозують до +12 вдень.

Сьогодні в столиці хмарно з проясненнями, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Стовпчики термометрів вночі покажуть -6 -8 градусів, а вдень коливатимуться від 0 до -2.