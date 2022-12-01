Україна переможе у війні з росією, бо разом з українськими військовими за перемогу бореться вся нація. А росіян чекає лише поразка, бо в них немає народної підтримки та для своєї країни вони лише "м'ясо".

Про це повідомляє в Telegram-каналі голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Пам‘ятайте одне - росіянам страшно. А ще їм дуже холодно і ніхто не допоможе, бо в них немає народної підтримки. Всім плювати загинуть вони чи втратять ноги, бо у власній країні ці люди - м‘ясо. Вони будуть замерзати в окопах, голодні, якщо зможуть пережити цей день, - сказав він.- Росіяни програють, їм страшно. Не забувайте про це".

На відміну від окупантів, за словами Єрмака, за ЗСУ - вся нація.

"Вони тримають небо, і ми разом працюємо на перемогу", - додав він.