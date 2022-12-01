У Києві зменшать інтервали без світла: почнуть відключати лінії критичної інфраструктури [ Редагувати ]
ДТЕК Київські електромережі включив до списку на відключення 750 будинків, які заживлені за тими ж лініями, що й об‘єкти критичної інфраструктури. Про це повідомляє ДТЕК.
Завдяки цьому - зменшимо тривалість відключень для всіх киян. Справедливі та рівні умови відключення - це важливо.
Критична інфраструктура - це лікарні, водоканали та інші важливі соціальні об’єкти.
Списки критичної інфраструктури, котрі не потрапляють до відключень, формує та погоджує ВЦА.
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