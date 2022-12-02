Як і обіцяли синоптики, перші дні зими в Україні будуть холодними, з крижаним дощем та снігом. У п'ятницю, 2 грудня, зранку опади очікуються в західних і центральних областях.

Про це свідчить прогноз метеосайту Ventusky.

Райони, де прогнозується сніг, на картах позначені точками, а де крижаний дощ - знаками окликів

Зранку сніг та крижаний дощ ймовірний у Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій та Житомирській областях.

Опівдні 2 грудня, у Києві прогнозується крижаний дощ зі снігом, такі ж опади ймовірні у Вінницькій та частині Хмельницької областей.

Близько 17 години вечора місцями сніжитиме на заході України, у Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій областях - крижаний дощ.

Пізно ввечері, близько 22 години, крижані дощі прогнозуються у Вінницькій, Тернопільській, частині Хмельницької та Рівненській областях.