Після теракту в Іспанії до посольств в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральних консульств в Неаполі та Кракові, консульства в Брно надійшли закривавлені пакунки.

У пакунках знаходилися очі тварин. Самі пакунки були просякнуті рідиною характерного кольору та мали відповідний запах. Про це повідомляє МЗС України.

Вхід до помешкання посла в Ватикані зазнав вандалізму, посольство в Казахстані отримало повідомлення про мінування, яке згодом не підтвердилося.

Посольство в США отримало лист з ксерокопією критичної статті про Україну, але, як і більшість інших конвертів, цей лист синхронно з іншими надійшов із території однієї європейської країни.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив:

Ми вивчаємо сенс цього послання... Маємо підстави вважати, що відбувається добре спланована кампанія терору та залякування посольств і консульств України. Не маючи змоги зупинити Україну на дипломатичному фронті, нас намагаються залякати. Однак можу одразу сказати, що ці спроби марні. Ми й надалі ефективно працюватимемо на перемогу України.

Українські дипломати і надалі будуть успішно працювати над зміцненням обороноздатності України та забезпеченням українців необхідним енергетичним обладнанням для проходження зими, наголошують у МЗС.

Українська сторона взаємодіє із правоохоронцями іноземних країн задля розслідування всіх випадків погроз, встановлення причетних осіб та притягнення їх до відповідальності.

Усі українські посольства та консульства переведені в режим посилених заходів безпеки.

Нагадаємо, влада Іспанії розглядає вибух у посольстві України як теракт.