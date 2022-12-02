Посольства та консульства України в Європі отримали закривавлені пакунки з очима тварин [ Редагувати ]
Після теракту в Іспанії до посольств в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральних консульств в Неаполі та Кракові, консульства в Брно надійшли закривавлені пакунки.
У пакунках знаходилися очі тварин. Самі пакунки були просякнуті рідиною характерного кольору та мали відповідний запах. Про це повідомляє МЗС України.
Вхід до помешкання посла в Ватикані зазнав вандалізму, посольство в Казахстані отримало повідомлення про мінування, яке згодом не підтвердилося.
Посольство в США отримало лист з ксерокопією критичної статті про Україну, але, як і більшість інших конвертів, цей лист синхронно з іншими надійшов із території однієї європейської країни.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив:
Ми вивчаємо сенс цього послання... Маємо підстави вважати, що відбувається добре спланована кампанія терору та залякування посольств і консульств України. Не маючи змоги зупинити Україну на дипломатичному фронті, нас намагаються залякати. Однак можу одразу сказати, що ці спроби марні. Ми й надалі ефективно працюватимемо на перемогу України.
Українські дипломати і надалі будуть успішно працювати над зміцненням обороноздатності України та забезпеченням українців необхідним енергетичним обладнанням для проходження зими, наголошують у МЗС.
Українська сторона взаємодіє із правоохоронцями іноземних країн задля розслідування всіх випадків погроз, встановлення причетних осіб та притягнення їх до відповідальності.
Усі українські посольства та консульства переведені в режим посилених заходів безпеки.
Нагадаємо, влада Іспанії розглядає вибух у посольстві України як теракт.
по темі
До Києва прибули з візитом міністри закордонних справ семи країн-союзниць України: Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, Швеції, Норвегії та Ісландії
путін заявив, що російська армія довгий час утримувалися від "точкових" ракетних ударів по певних цілях на території України, але "тепер такі заходи стали вимушеною і неминучою реакцією на провокаційні атаки Києва проти цивільної інфраструктури Росії, включаючи Кримський міст і об'єкти енергетики"
Президент росії володимир путін готовий до переговорів щодо України. Однак умови їхнього початку, які озвучив президент США Джо Байден (виведення російських військ з України - ред.), неприйнятні. Про це заявив речник путіна Дмитро Пєсков
У Єврокомісії уточнили заяву Урсули фон дер Ляєн про те, що Україна втратила вбитими понад сто тисяч військових. Директор з політичних комунікацій Єврокомісії Дана Спінант повідомила, що озвучені дані включають і поранених
Генсек НАТО заявив, що альянс збільшить постачання Україні палива, ліків та теплого екіпірування