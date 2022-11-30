У посольстві України в Мадриді вибухнула бомба в конверті, постраждав дипломат (відео) [ Редагувати ]
У посольстві України в Мадриді стався вибух, внаслідок якого постраждав співробітник дипломатичної місії. За даними агентства EFE, він відкрив конверт, у якому була невелика бомба. Зараз на місці працює поліція та сапери.
Агентство Reuters уточнює, що співробітник посольства отримав "легкі травми". Він самостійно звернувся до лікарні.
Територію навколо будівлі посольства за адресою Ронда Абубілла, 52, на площі Лесі Українки, оточено. Крім поліцейських і криміналістів, також працюють співробітники підрозділу зі знешкодження бомб TEDAX.
Повідомляється, що конверт з бомбою був на ім'я посла в Іспанії та згорів після вибуху.
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