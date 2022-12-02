Війну крізь об'єктив сьогодні показали у Києві. У холі столичної підземки на станції "Золоті ворота" відкрилась фотовиставка українських та іноземних журналістів "Війна крізь об'єктив: фото з України". В експозиції представлені 50 робіт зроблених у різних містах нашої країни після нападу росії 24 лютого 2022 року. Виставка триватиме місяць, після чого ці світлини зможуть побачити жителі інших регіонів. Свої роботи на заході представили Єфрем Лукацький, Євген Малолєтка, Наталка Кравчук, Олександр Клименко та інші. А також зарубіжні журналісти Рон Хавів, Хайді Левіне, Даніель Еттер. Учасники виставки кажуть головна її мета - без ретуші показати усі жахіття військових конфліктів у сучасному світі, а також передати героїзм та незламність українського народу, який захищає рідну землю від ворога.

Олександр Клименко, фотограф, журналіст:

Для народу України він і так розуміє, наскільки це страшна біда. Це страшно. Війна найстрашніше, що може бути у світі. Виставка важлива тому, що, по-перше, вона розміщена в публічному місці люди будуть йти в метро, дивитись мимоволі, не треба кудись спеціально йти в галерею чи кудись. А чи показувати? Звісно показувати, можливо тут іноземці якісь будуть. Така робота наша, журналістів. І наша і ваша. Найскладніше для мене, я кажу дуже відверто - початок цієї війни, тому що я знімав починаючи з 92-го року в Придністров'ї й був багато у Сараєво. Югославії, Косово, в Африці, на близькому сході й скрізь ця біль, біль розрухи, біль страждання і коли почалося у нас - це було дуже, я не знаю, я до сих пір не можу прийти до себе, мені здається, що це все неправда.