Лікарні Львівщини готуються до енергетичної кризи [ Редагувати ]
В Україні триває підготовка усіх медзакладів до можливого блекауту. В кожному регіоні створюють опорні лікарні, куди екстрено доставлятимуть пацієнтів. В таких медзакладах безперебійно має бути тепло, світло та вода.
Чи готові лікарні Львівщини до енергетичної кризи - Христина Гашенко дізнавалася.
На подвір'ї цієї невеличкої міської лікарні готують дрова для роботи котла.
Олег, директор лікарні:
Це є котли, які забезпечують альтернативним опаленням, паливними палатами, паливними дровами й завдяки тим котлам наша лікарня отримує тепло. Дана котельна обігріває повністю нашу лікарню, всі приміщення, допоміжні, основні, палати.
Якщо у лікарні вимкнуть світло - до котельні та інших корпусів медзакладу під'єднають генератор. У закладі його придбали ще за часів ковідної пандемії.
Тарас, електрик:
Коли були обстріли він дуже спас, цівот. В районі повністю не було світла. Лікарня находилася в штатному режимі, працював рентген, всьо в лікарні, кочегарка працювала, всі критичні системи у нас працювали.
У лікарні більше сотні ліжкомісць. Шість відділень. Є й операційна.
Юліан, лікар-анестезіолог:
Прилади, які працюють на електрогенераторі, такі, як ШВЛ апарати, дозатор, які з постійною швидкістю вводять ліки. Відповідно вони мають акумулятор, то ми весь час їх тримаємо при повній зарядці, максимально. У них є запас батареї до трьох годин.
Та під час можливого блекауту у цій лікарні не зможуть прийняти усіх пацієнтів.
Олег, директор лікарні:
Я думаю ми не зможемо прийняти якихось важкохворих, то певно треба буде їхати в опорні лікарні, де буде більш потужне електропостачання.
Від цього медзакладу до найближчої опорної лікарні області майже 10 кілометрів.
А ось і опорна лікарня - тут всі не гають ні хвилини - готуються... Щодня завозять продукти. Овочі, крупи та питну воду для пацієнтів уже підготували.
Наталія, дієтична сестра:
Піттєва вода, тут знаходиться в одному контейнері 500 кубів для наших хворих вистачає тиждень, півтора тижня.
Цю лікарню місцеві ще називають пунктом незламності, бо ж тут є власний інтернет-зв'язок, та індивідуальне опалення.
Володимир, працівник медзакладу:
Наша котельня дає і тепло, і гарячу воду, хватає на всі корпуса, де лежать хворі.
...та своє світло.
Василь, інженер-енергетик:
У нас три генератори. Основний генератор, той в даний момент підключена у нас котельня, столова, головний корпус і інфекційний корпус від цього генератора.
В цьому медзакладі одночасно можуть прийняти 350 пацієнтів. У разі потреби, розгорнуть ще додатково півтори сотні місць. Лікарі кажуть, готові допомогти усім, хто потребуватиме медичної допомоги в непрості часи.
Андрій, заступник директора лікарні:
Це є допомога загально хірургічна весь спектр травми. Це є загально хірургічні захворювання, це знову ж таки переохолодження, відмороження і весь спектр, який буде пов'язаний із тим захворюванням, крім того, на території лікарні працює інсультний центр.
У лікарні працюватимуть п'ять операційних. Ліків, медики запевняють, вистачить.
Андрій, заступник директора лікарні:
Ми створили запас медикаментів фактично до двох місяців основних груп медичних препаратів, до двох місяців, тобто антибіотики, знеболюючі, протизапальні антикоагулянти, спазмолітики, перев'язувальний матеріал є в достатній кількості.
Всього в регіоні дев'ять опорних медзакладів. Кожен розташований так, щоб швидка могла довести хворого чим швидше до лікарні.
Орест Чемерис, директор Департаменту охорони здоров'я Львівської обласної військової адміністрації:
Система має працювати таким чином, що уся невідкладна допомога ургентна - цей стан, який загрожує життю, така допомога повинна надаватися відповідно, якщо пацієнти є з невідкладної патологією, він має поступити в лікарню, він має бути обстеженим, він має бути прооперований.
Також жителі регіону по медичну допомогу можуть звернутися до лікарень Європи. Клініки Євросоюзу допомагають лікувати українців ще від початку повномасштабної війни.
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