Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко заявив про те, що у двох районах лівого берега Києва будуть триваліші відключення електроенергії через недостатність потужностей.

Так, на лівому березі Києва, один з двох об'єктів генерації не може давати достатньо потужності, якої потребують споживачі, таким чином працює лише один об'єкт і лише дві його магістральні лінії. Вони часто перенавантажуються, через дефіцит електроенергії.