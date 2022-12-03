Поряд із питаннями, зумовленими війною, не втратили своєї актуальності й інші, зокрема, земельні. Комусь не вистачає землі для сільгоспробіт, тому йому треба взяти в оренду кілька гектарів, а хтось навпаки має наділ і не проти його віддати, обміняти або продати. Втім, перед цим ще й приватизувати?

Але чи доступні ці послуги зараз під час війни? І з чим поки доведеться зачекати? Відповіді на всі ці питання - знає Жанна Дутчак.

Франківчанка Оксана у спадок від бабусі отримала в селі обійстя та більше півсотні гектарів пайової землі. Каже: як і годиться на основі заповіту відразу оформила право на всю спадщину. І гадала, що разом із цим і право власності на пай. Відтоді минуло вже понад десять років. Але нещодавно, коли спробувала зареєструвати землю у державному реєстрі, дізналася, що ділянка не приватизована. Потрібно було надати документи, що підтверджують право власності на пай - державний акт або свідоцтво, але у неї з усіх паперів - лише сертифікат.

Оксана Тиморська, жителька Івано-Франківська:

Це були 90 роки, цей сертифікат датується двохтисячним роком. І тоді все що було на землю - це такі сертифікати, потім пішли державні акти. Виявилось цей папірець зараз нічого не означає не надає мені право власності, а щоб успадкувати сповна і стати її власником, потрібно пройти повністю нову процедуру.

Таких як Оксана, тих, хто досі не оформив право власності на пай, дуже багато. Лише на Прикарпатті майже вісімнадцять тисяч. І згідно із законом, всі вони повинні це зробити до першого січня 2025 року, інакше - їхня земля перейде у комунальну власність територіальної громади. Хоча в запасі є ще два роки, каже жінка, але вона вирішила не зволікати та чимшвидше упорядкувати свої земельні справи. І першим ділом звернулася до землевпорядної організації, аби виготовити технічну документацію на пай.

Оксана Тиморська, жителька Івано-Франківська:

Я звернулася до геодезистів, це є приватники, щоб вони виїхали на місце і заміряли цю ділянку, але це вийшло зараз не можливо через війну.

Жанна Дутчак, кореспондентка:

Але як без цих документів оформити право власності на ділянку? Які ще земельні послуги нині не доступні, а якими - можна скористатися? Та як працює ринок землі під час війни? - йдемо розбиратися.

А розпочнемо ми з управління Держгеокадастру. Бо саме цей орган виконавчої влади реалізовує державну політику у сфері земельних відносин, землеустрою та Державного земельного кадастру.

Пані Наталія очолює юридичний відділ у Франківському управлінні, і в курсі всіх законодавчих змін та нововведень, які відбулися після двадцять четвертого лютого. Каже: найважливіше обмеження стосується приватизації землі. Нині цей процес в Україні поставили на паузу.

Наталія Наливайко, начальниця юридичного відділу Гу Держгеокадастру в Івано-Франківській області:

На момент воєнного стану будь-які дії по приватизації земельної ділянки, здійснювати не рекомендують і фактично заборонено земельні ділянки, які є несформовані передавати у приватну власність не можна.

А зроблено це насамперед задля національної безпеки держави.

Наталія Наливайко, начальниця юридичного відділу Гу Держгеокадастру в Івано-Франківській області:

В технічній документації містяться координати поворотних точок, які в умовах воєнного часу надавати не можна. якщо зламаються якісь сервери чи сайти головного управління, тоді дуже легко поміняти ці координати. Фактично це ті ж самі координати, які вказують де знаходиться ділянка, прив'язка до системи координат цілої держави.

Жанна Дутчак, кореспондентка:

Тому з приватизацією українцям доведеться поки зачекати. Це стосується і героїні нашого сюжету - Оксани. Втім, кілька тижнів тому Верховна Рада ухвалила закон, яким запровадили - один виняток.

Михайло Німащук, заступник керівника Івано-Франківського ЦНАПу:

Цим законом дозволяється приватизація земельної ділянки, якщо на ній знаходиться об'єкт нерухомості вашої власності. Тобто, якщо у вас є будинок, на який ви маєте документи на право власності, ви маєте право в такому випадку скористатися цією нормою закону аби приватизувати саме цю земельну ділянку.

Обмеження торкнулися не лише приватизації, але й оренди. Договори, термін яких закінчився після 24 лютого - автоматично пролонговані ще на рік, навіть, якщо орендар та орендодавець були проти. Також заборонені й земельні торги.

Жанна Дутчак, кореспондентка:

19 листопада набув чинності закон, яким скасовано спрощену систему укладення договорів оренди земельних ділянок, що функціонувала в Україні останні місяці. І по суті ним наразі відновлено довоєнну систему оформлення оренди земель сільгосппризначення.

Ринок землі потроху почав оживати. Українці, які встигли привести до ладу папери на земельні ділянки до початку війни, можуть вільно нею розпоряджатися - як і до 24 лютого. Жодних заборон, кажуть експерти, немає.

Лариса Квочак, приватний нотаріус:

Договір купівлі-продажу, дарування земельних ділянок, договір міни, звичайно отримувати спадщину щодо землі. За період війни тут нічого не змінилося.

Після повномасштабного вторгнення ринок землі кілька місяців не функціонував, кажуть нотаріуси. Він запустився лише у травні, коли відкрилися держреєстри. Від двадцять четвертого лютого в Україні вже укладено понад 31 тисячу угод по землі. Їх нині мають право проводити лише ті нотаріуси, які отримали доступ до реєстрів від Міністерства юстиції.

Лариса Квочак, приватний нотаріус:

Треба, щоб кадастровий номер був занесений у кадастрову карту. Ми працюємо із реєстром речових прав і коли ви приходите до нотаріуса укладати договір купівлі-продажу земельної ділянки ми все перевіряємо.

Від покупця ж потрібний лише паспорт, ідентифікаційний код та довідку про джерело походження коштів, за які він збирається купляти ділянку. Найактивніше нині торгують землею на Хмельниччині, Вінничині та Полтавщині. А ось найдорожчі гектари цього тижня в Київській області - за один гектар просять аж 114 тис. грн. Серед лідерів також Львівщина, Тернопільщина, Буковина, Закарпаття, та Івано-Франківщина.