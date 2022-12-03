Частина пенсіонерів може отримати надбавку в розмірі 150 грн: як їх отримати [ Редагувати ]
В Україні пенсіонерам до пенсії за віком у деяких випадках мають виплачувати ще й доплати та надбавки. У Пенсійному фонді нагадали, кому належить щомісячна доплата у розмірі 150 грн. Про це пише видання "На пенсії".
На цю надбавку мають право пенсіонери, які не працюють та утримують дітей до 18 років. У такому випадку держава виплатить надбавки - по 150 грн на кожного.
Пенсіонеру необхідно звернутися із заявою до відділення Пенсійного фонду за місцем отримання пенсії та надати документи:
- паспорт;
- документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
- трудову книжку пенсіонера;
- свідоцтво про народження дитини, яка перебуває на утриманні пенсіонера;
- довідки уповноважених органів з місця проживання про утримання або спільне проживання із заявником.
Виплата надбавки триватиме до досягнення утриманцем 18 років.
Нагадаємо, що з 1 грудня в Україні підвищуються пенсії. Мінімальна пенсія зросте до 2093 грн.
по темі
25 листопада Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій за листопад
Члени сім’ї загиблого захисника повинні отримати одноразову грошову допомогу, яка становить 15 млн грн і розподіляється між усіма членами сім’ї. Також родина загиблого має право на пенсію в разі втрати годувальника та допомогу на поховання - 5прожиткових мінімумів. Родина має право на отримання зарплати за останній місяць служби військовослужбовця
З 1 грудня 2022 року Пенсійний фонд України проведе планові перерахунки пенсій
Дітям-сиротам війни в Україні надається щомісячна грошова допомога 5000 гривень. Програма підтримки українських дітей до 18 років, які через війну втратили одного чи обох батьків, пропонується Фондом імені блаженного священномученика Климентія Шептицького
За українським законодавством, люди мають право на пенсію за віком після досягнення 60 років за наявності страхового стажу