В Україні пенсіонерам до пенсії за віком у деяких випадках мають виплачувати ще й доплати та надбавки. У Пенсійному фонді нагадали, кому належить щомісячна доплата у розмірі 150 грн. Про це пише видання "На пенсії".

На цю надбавку мають право пенсіонери, які не працюють та утримують дітей до 18 років. У такому випадку держава виплатить надбавки - по 150 грн на кожного.

Пенсіонеру необхідно звернутися із заявою до відділення Пенсійного фонду за місцем отримання пенсії та надати документи:

паспорт;

документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

трудову книжку пенсіонера;

свідоцтво про народження дитини, яка перебуває на утриманні пенсіонера;

довідки уповноважених органів з місця проживання про утримання або спільне проживання із заявником.

Виплата надбавки триватиме до досягнення утриманцем 18 років.

Нагадаємо, що з 1 грудня в Україні підвищуються пенсії. Мінімальна пенсія зросте до 2093 грн.