Відвідувачі вважають, що ці фото передають емоції людей, які, попри ризик, демонстрували свою позицію.

У Луцьку стартував 19-й Мандрівний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA. На Волині його програма складалася з фотовиставки "Нескорений Херсон" та показу короткометражки "Фортеця Маріуполь. Орест".

Чому саме ці роботи стали родзинкою мандрівного фестивалю? Розкажуть мої колеги.

Фоторепортаж "Нескорений Херсон" його автор Олександр Корняков почав створювати з перших днів повномасштабного вторгнення росіян. Спочатку знімкував події в місті, не ховаючись. Але після окупації робити це стало небезпечно.

Олександр Корняков, автор фотовиставки:

Я працював майже підпільно, казав всім, що ніде не працюю, так щоб ніхто не міг мене здати. Під час окупації я знімав більше мобільним телефоном, знімав непомітно для всіх, хто знаходився поруч.

На світлинах херсонці на проукраїнських мітингах та їхнє життя в окупації. Знімки фоторепортер робив з березня по серпень. Потім виїхав з міста, бо з непокірними окупанти розправлялися.

Це - кров літнього чоловіка, який не встиг відбігти від росіян. На самих акціях протесту вбито нікого не було, але дуже багато людей, які зникли.

Відвідувачі вважають, що ці фото передають емоції людей, які, попри ризик, демонстрували свою позицію.

Галина Єрко, відвідувачка фестивалю:

Херсонці вийшли як один, протистояти агресії, яка, на жаль, відбулася з містом. Але приємно і те, що вони все ж змогли вистояти і стійко перенести і зараз переносять ці всі втрати.

14-річна Поліна із Чаплинки змогла вибратися з окупації разом зі старшим братом. Вже понад пів року живе на Волині. На півдні залишилися її батьки та родичі.

Поліна, переселенка з Херсонської обл.:

Коли я кожен вечір чую, що вони там роблять, як вони себе там ведуть - це насправді дуже болить. Тато дуже сильно переживає, він каже: сидіть там, там безпечніше. Але ми дуже сумуємо. Мені, наприклад, 14, але я подорослішала за дуже швидкий час. Я вже навчилася жити, по факту, сама.

Інша частина мандрівного фестиваю Docudays UA - перегляд фільму режисерки Юлії Гонтарук "Фортеця Маріуполь. Орест". Документальна стрічка належить до циклу короткометражок про українських воїнів, які були в облозі на "Азовсталі". Герой фільму - фотограф Дмитро Козацький.

Богдана Стельмах, координаторка фестивалю:

Ніхто навіть не сумнівається в таких в нашій перемозі, але підтримка одне одного, зустрічі і розмови про права людини - це вкрай важливо, бо саме за права людини, за демократичне суспільство ми боремося.

З листопада до кінця грудня організатори фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA планують побувати у 22 регіонах України.