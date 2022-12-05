Запоріжжя - ще один із найгарячіших напрямків на полі бою. Кореспондентам Військового телебачення вдалося попрацювати там із нашими мінометниками. Бійці кажуть - доводиться діяти надзвичайно швидко, аби не потрапити під ворожі снаряди. Подивіться.

Єгор Трошкін, кореспондент Військового телебачення України:

Існує легенда, що колись бог війни покохав царицю полів, і від їх союзу народилася мінометна батарея. Зараз ми їдемо до мінометників, щоб побачити їхню божественну роботу і те, як вони нищать ворогів.

Сьогодні працюємо з бійцями, які б'ють по ворогу з міномета калібром 82 міліметри. Звідси до ворожих позицій - усього близько кілометра. А тому працювати треба швидко. Приготувавши міномет і отримавши координати, бійці готові вражати ворожі цілі.

Очима мінометників є ось цей безпілотник. Оператор дрону стежить за ситуацією на полі бою та корегує вогонь. А потім - доповідає про вражений об'єкт і відслідковує дії ворога.

Взагалі в нас тут весело. Обстрілюють кожен день. Але ми співпрацюємо з артою просто.

Позивний "Жак", військовослужбовець Збройних сил України:

Хлопці раді, що ми приїхали. Ми майже та сама артилерія. Ми також можемо працювати на дальні відстані, можемо загасити вогневі точки ворога. Навіть деколи можемо злякати танк.

Росіяни не шкодують снарядів - кажуть наші захисники. Військовий із позивним "Шустрий" показує наслідки нещодавніх ворожих обстрілів.

Позивний "Шустрий", військовослужбовець Збройних сил України:

Вертаюсь назад, чую щось шелестить. Як почали "гради" прилітати, там колії від машин, я в ту колію. Як у фільмах, ну це просто…

Під час нашої роботи відповідь із боку російських окупантів теж не змусила довго чекати. Та поки ворог пристрілювався, наші мінометники встигли виконати завдання. Переконують - попри щоденні тяжкі бої, бойовий дух у них на високому рівні.