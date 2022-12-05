Де на фотоапарат, де просто телефоном - Олександр намагався закарбувати життя в окупації.

Нескорений Херсон. Як жило місто-герой в окупації - тепер може побачити вся Україна. І це завдяки світлинам херсонського фотохудожника Олександра Корнякова. Попри небезпеку чоловік ледь не щодня знімав на вулицях окупованого Херсону. Деякі з його фотографій стали символами боротьби херсонців. Дивіться.

Початок березня - Херсонці із прапорами та плакатами намагаються опиратися російським окупантам. Це їхня єдина зброя проти підступного і кровожерливого ворога. А ще правда, яку росіянам так і не вдалось придушити за майже дев'ять місяців окупації волелюбного міста.

Наша одна з цілей - показати, що Херсон завжди був Українським містом.

Ось так дев'ять місяців потому у світлі ручних ліхтариків та телефонів в Черкасах презентують фотовиставку нескореного Херсону. Всі представлені світлини зроблені під час окупації та визволення міста. Автор робіт - херсонський фотохудожник Олександр Корняков. Саме з його фото весь світ дізнавався, як містяни чинять опір росіянам у перші дні окупації. До певного моменту чоловік знімав не ховаючись … аж поки московити не почали розстрілювати людей.

Це перша кров, яку на акціях протесту було пролито - це кров літнього чоловіка, якого поранили росіяни …це був перший день, коли вони намагалися розігнати.

Де на фотоапарат, де просто телефоном - Олександр намагався закарбувати життя в окупації. А воно було у херсонців не простим і вкрай небезпечним. За ці світлини автор міг поплатитися життям, адже вони не відповідали лінії російської пропаганди. Наприклад, як ця продавчиня "смачного самогону". Таку торгівлю московити заохочували …

Олександр Корняков – фотохудожник:

Магазини, де раніше навіть пиво не продавали, стали наливайками, де заходиш, а чоловік чарочку тягне. Мене це вражало, що Херсон стали перетворювати.

Цьому сюрреалізму російської окупаційної культури всі довгі 9 місяців херсонці протиставляли героїзм українського спротиву. Його Олександр теж фіксував. Аби побачити це, на виставку прийшли десятки людей, переважно жителів Черкас…але були й ті, хто разом із автором робіт пережив ті події.

Тетяна - жителька Херсона:

Все добре …это наша жизнь, и ворвались в нашу жизнь, в ту, кокой мы ее строили, проживали - ворвались те, кого не ждали.

За час окупації Олександр зробив понад чотири сотні світлин і не шкодує про жодну з них. Він не приховує, було страшно, але інакше він поступити б не зміг.

Олександр Корняков – фотохудожник:

Це моя робота, я репортер і не міг сидіти і я повинен був робити свою роботу, щоб показувати світу. Треба було розповідати, що Херсон - це Україна і що Херсон чинить опір окупантам.

Черкаси - це дев'яте місто, яким подорожує фотовиставка Олександра Корнякова. Фотограф планує об'їхати з нею всю країну, а потім, по можливості повезти світлини за кордон …аби їх побачив світ.