Біля 12 "прильотів": у бєлгородскій області росії пролунали вибухи [ Редагувати ]
У понеділок, 5 грудня, у бєлгородскій області росії, в місті Щебекіно, повідомляють про велику кількість "прильотів". Про це повідомляється у Telegram-каналі Стерненка.
Так, за попередніми даними, мова йде про 12 "прильотів".
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