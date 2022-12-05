Опубліковані фото збитої ворожої ракети у Київській області [ Редагувати ]
У мережі з'явилися фотографії збитої сьогодні силами української протиповітряної оборони ворожої ракети.
Про це повідомляє в Telegram керівник поліції Київської області Андрій Небитов.
Частини ракети виявили співробітники відділу реагування патрульної поліції під час об'їзду території поля.
Поліцейські оглянули місце події та зафіксували наслідки падіння знешкодженої силами ППО ракети.
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