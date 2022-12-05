У мережі з'явилися фотографії пошкодженої військової техніки армії рф на аеродромі у російській Рязані.

Про це повідомляє в Telegram Повітряні сили ЗСУ.

Судячи з опублікованих фотографій, серйозні пошкодження зазнали реактивний бомбардувальник Ту-22М у хвостовій частині, а також аеродромний пускач на шасі ЗІЛ-131.

Опубліковані фото пошкодженої техніки на аеродромі в Рязані У бомбардувальника, який є носієм крилатих ракет, також пошкоджено оперення, кабіна заднього стрільця, а також частково двигуни.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомили про падіння безпілотника на аеродромі в Саратовській області, а також про вибухи на аеродромі під Рязанню.