Опубліковані фото пошкодженої техніки на аеродромі в Рязані [ Редагувати ]
У мережі з'явилися фотографії пошкодженої військової техніки армії рф на аеродромі у російській Рязані.
Про це повідомляє в Telegram Повітряні сили ЗСУ.
Судячи з опублікованих фотографій, серйозні пошкодження зазнали реактивний бомбардувальник Ту-22М у хвостовій частині, а також аеродромний пускач на шасі ЗІЛ-131.
Опубліковані фото пошкодженої техніки на аеродромі в Рязані У бомбардувальника, який є носієм крилатих ракет, також пошкоджено оперення, кабіна заднього стрільця, а також частково двигуни.
Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомили про падіння безпілотника на аеродромі в Саратовській області, а також про вибухи на аеродромі під Рязанню.
по темі
Міністерство оборони російської федерації підтверджує сьогоднішню атаку безпілотників на аеродроми, де базується стратегічна авіація
Вибух стався на військовому аеродрому у Дягілєво. Там працює 43-й Центр бойового застосування та переучування льотного складу (авіаційного персоналу дальньої авіації). Внаслідок інциденту, за попередніми даними, загинули троє людей, шість отримали поранення, пошкоджений літак
У понеділок, 5 грудня, російські пабліки повідомляють про атаку безпілотника на аеродромі, звідки стратегічна авіація рф запускає ракети по Україні
Кремлівські крикуни з екранів федеральних каналів уже відкрито заговорили про Гаагу. Бо з одного боку вони чітко розуміють, відповідальності їм не уникнути. А з іншого боку - лякалкою про трибунал вони намагаються приструнити і російський народ.
Не більше 60 доларів за барель. G-7 та Рада ЄС встановили граничну ціну на російську нафту. Мету цієї заборони у прес-релізі Євроради визначили так: