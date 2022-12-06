Погода в Україні сьогодні, 6 грудня, буде місцями морозною та вітряною. У деяких областях очікується мокрий сніг та дощ.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, сьогодні в Україні мінлива хмарність. У західних областях вдень мокрий сніг та дощ. На півночі та заході місцями ожеледь.

На решті території переважно без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у південно-східній частині місцями пориви 15-18 м/с.

Температура повітря у середньому вдень очікується в межах від -1 до +4 градусів, а вночі до -5 градусів. На сході України вночі можливий мороз до -14 градусів.

Мороз до -14 та шквальний вітер: якою буде погода в Україні сьогодні

Сьогодні в столиці мінлива хмарність, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів у Києві покажуть вночі -9 -11 градусів, а вдень -2 -4 градуси.