Мороз до -14 та шквальний вітер: якою буде погода в Україні [ Редагувати ]
Погода в Україні сьогодні, 6 грудня, буде місцями морозною та вітряною. У деяких областях очікується мокрий сніг та дощ.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні в Україні мінлива хмарність. У західних областях вдень мокрий сніг та дощ. На півночі та заході місцями ожеледь.
На решті території переважно без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у південно-східній частині місцями пориви 15-18 м/с.
Температура повітря у середньому вдень очікується в межах від -1 до +4 градусів, а вночі до -5 градусів. На сході України вночі можливий мороз до -14 градусів.
Мороз до -14 та шквальний вітер: якою буде погода в Україні сьогодні
Сьогодні в столиці мінлива хмарність, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Стовпчики термометрів у Києві покажуть вночі -9 -11 градусів, а вдень -2 -4 градуси.
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