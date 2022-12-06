ЗСУ ліквідували вже понад 92 тисячі окупантів - Генштаб [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Українські військові минулої доби знищили 510 окупантів та ворожий вертоліт. Усього з початку повномасштабного вторгнення втрати росії становили 92 200 військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 6 грудня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 92200 (+510) осіб ліквідовано,
- танків - 2929 (+5) од.
- бойових броньованих машин - 5905 (+5) од.,
- артилерійських систем - 1915 (+1) од.,
- РСЗВ - 395 (+0) од.
- засоби ППО - 211 (+0) од.,
- літаків - 281 (+0) од.,
- вертольотів - 264 (+1) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1587 (+5),
- крилаті ракети - 592 (+61),
- кораблі/катери - 16 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4505 (+8) од.,
- спеціальна техніка - 163 (+0).
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