"Їх координував спецназ": БПЛА, які атакували аеродроми рф, летіли з України - NYT [ Редагувати ]
Безпілотників, які атакували аеродроми росії вранці 5 грудня, запустили з території України. Один із ударів нібито було завдано за допомогою українського спецназу.
Про це повідомляє The New York Times.
Видання з посиланням на Міноборони рф та високопоставленого українського чиновника зазначає, що безпілотників було запущено з території України, і щонайменше одного з ударів було завдано за допомогою спецпідрозділів поблизу бази, які допомагали наводити безпілотники на мету.
"Удари сигналізували про нову готовність Києва вести бій із базами в тилу росії, підвищуючи ставки у війні, і вперше продемонстрували здатність України атакувати на такій великій відстані", - йдеться у матеріалі NYT.
Варто зазначити, що українська сторона не підтверджує своєї причетності до вибухів на російських стратегічних аеродромах.
Нагадаємо, вчора стало відомо про падіння безпілотників на аеродромах рф "Енгельс" у Саратовській області та "Дягілєво" в Рязані.
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