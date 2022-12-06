Безпілотників, які атакували аеродроми росії вранці 5 грудня, запустили з території України. Один із ударів нібито було завдано за допомогою українського спецназу.

Про це повідомляє The New York Times.

Видання з посиланням на Міноборони рф та високопоставленого українського чиновника зазначає, що безпілотників було запущено з території України, і щонайменше одного з ударів було завдано за допомогою спецпідрозділів поблизу бази, які допомагали наводити безпілотники на мету.

"Удари сигналізували про нову готовність Києва вести бій із базами в тилу росії, підвищуючи ставки у війні, і вперше продемонстрували здатність України атакувати на такій великій відстані", - йдеться у матеріалі NYT.

Варто зазначити, що українська сторона не підтверджує своєї причетності до вибухів на російських стратегічних аеродромах.

Нагадаємо, вчора стало відомо про падіння безпілотників на аеродромах рф "Енгельс" у Саратовській області та "Дягілєво" в Рязані.