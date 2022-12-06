Центр окупованого Донецька під обстрілом (відео) [ Редагувати ]
У вівторок, 6 грудня, під обстріл попав центр тимчасово окупованого Донецька. Про це повідомляють "Новини Донбасу".
У місті зафіксовано "прильоти" та пожежі.
Ворошиловський район Донецька сьогодні вдень під обстрілом над центром міста піднімаються клуби диму.
Тим часом окупаційна "влада" повідомляє про влучення снарядів у будівлю бізнес-центру "Центавр плаза", район стадіону "Донбас Арена" та Критого ринку.
Також горять автомобілі та торгові павільйони в районі перетину вулиці Челюскінців та проспекту Миру.
Місцеві ЗМІ пишуть про обстріл Київського району міста. Разом з тим, у Калінінському районі повідомляють про "приліт" у Палац спорту "Дружба".
Своєю чергою ватажки "ДНР" вже заявили про поранених внаслідок обстрілу, але кількість не називають.
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