Під Запоріжжям російська ракета потрапила до приватного будинку [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
У ніч проти 7 грудня російські окупанти обстріляли село Новотаврійське у Запорізькому районі. Внаслідок ударів знищено приватну оселю, ще десяток отримали пошкодження.
Про це повідомляє заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram.
"Вночі російські терористи підступно обстріляли село Новотаврійське Запорізького району. Зруйновано приватний будинок. Суттєво пошкоджено близько 10. Інформація про поранених та вбитих не надходила", - розповів Тимошенко.
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